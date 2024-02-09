деревня Томарово, деревня Томарово, Сивинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Томарово

Сивинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
6311Томирова, дер.при рч. Сиве.152152123436
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Екатерининская волость
50) д. Томарова, на р. СивеТомаровское общество134852Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские1328
91) поч. Прохорята, на р. БезымяннойБыковское общество41113Бывшие помещичьиСтарообрядцыРусские1388

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Сивинский район
721858Томароводеревня58°26'00"54°12'00"O-40-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Сивинский муниципальный район, Сивинское сельское поселение
57648434306д Томароводеревня
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