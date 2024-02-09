лесоучасток Каменный Перебор, лесоучасток Каменный Перебор, Кильмезский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Каменный Перебор

Кильмезский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
лесоучасток
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Кильмезский район
28403Каменный Переборлесоучасток (нп)57°15'50°57'O-39-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Рыбно-Ватажское сельское поселение
33617444121лесоучасток Каменный Переборлесоучасток
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