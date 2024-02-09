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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Решетники Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда Александром Павловичем Чистоградовым в уплату капитального долга по вык Показать все
Дело о взносе денег запасным унтер-офицером из крестьян дер. Решетники Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда Осипом Федоровичем Дедюлиным в уплату капитально Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5808Решетники, д. вл.при колодцах.3025143964Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
761. Решетники, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 88, солодов. з.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. РешетникиX. Маслятинское общество694513—Введенский в Кастской волости приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384428Решетникидеревня57°58'с.ш.40°01'в.д.O-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78615420671д Решетникидеревня