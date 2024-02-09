деревня Решетники, деревня Решетники, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Решетники

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином дер. Решетники Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда Александром Павловичем Чистоградовым в уплату капитального долга по вык Показать все
Дело о взносе денег запасным унтер-офицером из крестьян дер. Решетники Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда Осипом Федоровичем Дедюлиным в уплату капитально Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5808Решетники, д. вл.при колодцах.3025143964
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд, Сандыревская волость
761. Решетники, деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 88, солодов. з.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Сандыревская волость
д. РешетникиX. Маслятинское общество694513Введенский в Кастской волости приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
384428Решетникидеревня57°58'с.ш.40°01'в.д.O-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
78615420671д Решетникидеревня
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