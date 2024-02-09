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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Свагуново Шулецкой волости Ростовского уезда 14 сен 1868 - 23 дек 1868. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 992.
По жалобе гр. д. Свагуново Шулецкой вол. Екатерины Васильевны Панковой о разделе. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Свагуново, Шулецкой волости А. С. Орловой с П. М. Орловым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
Дело о переделе земли граждан дер. Свагуново, Шулецкой волости. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1092.
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Свагуново, Шулецкой волости И. П. Орлова с П. Орловым. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7518Свагуново, д. каз.при р. Шуле.1262870100Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
429. Свагуново, деревня бывшая государственная, при речке Шуле, дворов 31, жителей 170, красильный завод, картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Свагуново VIII. Шулецкое общество843634—Шулецкий приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385339Свагуноводеревня57°14'с.ш.39°15'в.д.O-37-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78606407276д Свагуноводеревня