деревня Свагуново, деревня Свагуново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Свагуново

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Шулецкой волости
Владенная запись дер. Свагуново Шулецкой волости Ростовского уезда 14 сен 1868 - 23 дек 1868. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 992.
По жалобе гр. д. Свагуново Шулецкой вол. Екатерины Васильевны Панковой о разделе. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Свагуново, Шулецкой волости А. С. Орловой с П. М. Орловым. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
Дело о переделе земли граждан дер. Свагуново, Шулецкой волости. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1092.
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Свагуново, Шулецкой волости И. П. Орлова с П. Орловым. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7518Свагуново, д. каз.при р. Шуле.1262870100
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Шулецкая волость
429. Свагуново, деревня бывшая государственная, при речке Шуле, дворов 31, жителей 170, красильный завод, картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Шулецкая волость
д. Свагуново VIII. Шулецкое общество843634Шулецкий приход
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
385339Свагуноводеревня57°14'с.ш.39°15'в.д.O-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Борисоглебское сельское поселение
78606407276д Свагуноводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close