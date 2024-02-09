деревня Тарасино, деревня Тарасино, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Тарасино

Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о представлении к награждению серебряной медалью «За усердие» на Аннинской ленте старосту церкви с. Старокобыльское Ярославского уезда Василия Константиновича Шалыги Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
18Тарасино, д. каз.при рч. Кобылке.3325123236
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Ставотинская волость
д. ТарасиноVIII. Ставотинское общество134216Старо-Кобыльский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район
384901Тарасинодеревня57°19'с.ш.39°55'в.д.O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Заячье-Холмское сельское поселение
78612477326д Тарасинодеревня
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