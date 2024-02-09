деревня Крутцы, деревня Крутцы, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Крутцы

Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Ветлужской уезд
3086Крутцы большие, д.при рч. Крутцах.37157071
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Ветлужский уезд
Д. Большия-Крутцы с дер.5Ник. Алекс. Гаряинов23554

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Печенкинская волость
Крутцы Бол. д., ш.речка АфановскаяКостр.2532061261402662 столяр. з.чернораб., извз.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ветлужский район
17750Крутцыдеревня57°51'45°44'O-38-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ветлужский муниципальный район, Сельское поселение Крутцовский сельсовет
22618416101д Крутцыдеревня
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