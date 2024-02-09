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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Главный комитет об устройстве сельского состояния. О предоставлении крестьянам бывшим графа Мусина-Пушкина, деревни Суминской, Прозоровской волости, Мологского уезда Ярос Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1868 г. По жалобе крестьянина Ярославской губернии Мологского уезда Прозоровской волости деревни Суминской Трофима Григорьева, Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1925–1926 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р- Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. О Показать все
Дело о нарушении положения о промналоге гр-ном Коломенковым С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1925–1926 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-н Головачевых В. Е. и И. Е., д. Суминское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-6 Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Коломенкова С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. О Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. О Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. О Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1928 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3329Суминское, д. вл.при рч. Удине.565530100119Почтовая контора и станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1116. Суминское, деревня бывшая владельческая, при речке Удинке, дворов 28, жителей 154, постоялый двор, 2 овчинных завода
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СуминскоеIII. Чуриловское общество851934—Прозоровский приход Рождественский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3306Суминскоедеревня58°22'с.ш.37°43'в.д.O-37-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78609433156д Суминскоедеревня