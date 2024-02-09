деревня Суминское, деревня Суминское, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Суминское

Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Главный комитет об устройстве сельского состояния. О предоставлении крестьянам бывшим графа Мусина-Пушкина, деревни Суминской, Прозоровской волости, Мологского уезда Ярос Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1868 г. По жалобе крестьянина Ярославской губернии Мологского уезда Прозоровской волости деревни Суминской Трофима Григорьева, Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1925–1926 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р- Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. О Показать все
Дело о нарушении положения о промналоге гр-ном Коломенковым С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1925–1926 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-н Головачевых В. Е. и И. Е., д. Суминское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-6 Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Коломенкова С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. О Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. О Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Коломенкова С. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. О Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Коломенкова И. С., д. Суминское, Прозоровской волости. 1928 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3329Суминское, д. вл.при рч. Удине.565530100119Почтовая контора и станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Прозоровская волость
1116. Суминское, деревня бывшая владельческая, при речке Удинке, дворов 28, жителей 154, постоялый двор, 2 овчинных завода

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Прозоровская волость
д. СуминскоеIII. Чуриловское общество851934Прозоровский приход Рождественский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Брейтовский район
3306Суминскоедеревня58°22'с.ш.37°43'в.д.O-37-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Прозоровское сельское поселение
78609433156д Суминскоедеревня
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