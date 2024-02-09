деревня Ново-Дмитрово, деревня Ново-Дмитрово, Старицкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ново-Дмитрово

Старицкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Прасковьинская волость
18Дмитрово Ново191

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Старицкий район
278229Ново-Дмитроводеревня56°33'34°50'O-36-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Старицкий муниципальный район, Сельское поселение Паньково
28653418366д Ново-Дмитроводеревня
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