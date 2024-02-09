деревня Бугино, деревня Бугино, Рыжиковская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Бугино

Рыжиковская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянином-собственником дер. Бугино Рыжиковской волости Романов-Борисоглебского уезда Василием Сергеевичем Показать все
Дело о взносе денег романов-борисоглебским мещанином Василием Яковлевичем Гуровым за крестьянина дер. Бугино Рыжиковской волости Романов-Борисоглебского уезда Василия Кал Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6145Бугино, д. вл.при колодцах.2616134046
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Рыжиковская волость
д. БугиноIV. Дорковское общество861520Кирехотский приход Рыжиковский приход
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