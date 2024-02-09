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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьян д. Воронцово, Полновской волости, Гдовского уезда, С. Леонтьева, А. Иванова, Л. Демидовой на решение уездного съезда по делу о земле. 1896–1897 гг. // Показать все
Об отводе участка земли под кладбище при с. Гвоздно из надела крестьян д. Наумовщины Полновской волости Гдовского уезда. 1899–1905 гг. // Центральный государственный исто Показать все
По прошению крестьян д. Наумовщина Полновской волости Гдовского уезда об отдаче им в аренду казенного участка земли. 1902 г. // Центральный государственный исторический а Показать все
По жалобе крестьянина д. Наумовщина Полновской волости Гдовского уезда Василия Дмитриева на постановление уездного съезда об отмене приговора сельского общества. 1902–190 Показать все
О выдаче беспроцентной ссуды крестьянам д. Наумовщина Полновской вол., переселяющимся на выселок. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1557Вороново (Наумовщина), д. каз.при колодце.638268280Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
136. Воронова (Наумовщина), деревня бывшая государственная, дворов 33, жителей 167, лавка, синильня, постоялый двор