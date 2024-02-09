посёлок железнодорожной станции Биргильда, посёлок железнодорожной станции Биргильда, Сосновский район, Челябинская область (на 2018) — Familio

Биргильда

Сосновский район, Челябинская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Челябинской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Сосновский район
324937Биргильдапос.ж.-д.ст.55°01'00"60°58'00"N-41-026
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