деревня Большое Симоново, деревня Большое Симоново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Большое Симоново

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
851Большое Симоново, д. каз.при пруде и колодцах.2411163244
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость
619. Симоново Большое, деревня бывшая государственная, дворов 15, жителей 83, шубн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Спас-Ярыжницкая волость
д. Симаново Бол.XI. Резанинское общество1104812Резанинский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
386972Большое Симоноводеревня57°38'с.ш.39°31'в.д.O-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Курбское сельское поселение
78650440416д Большое Симоноводеревня
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