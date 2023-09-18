село Чалбучи, село Чалбучи, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Чалбучи

Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Куларское станичное общество
691Чалбучинский пос.Крестьянских дворов: 33. Остальных дворов: 1. Всех дворов: 34. 189

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Сретенский район
24352Чалбучисело52°27'118°38'N-50-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Сретенский муниципальный район, Ботовское сельское поселение
76640405116с Чалбучисело
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