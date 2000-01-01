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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ревизская Сказка д. Федоровка за 1795 год
• Ревизская Сказка д. Федоровка за 1795 год
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1200Сучкино (Рождественское), с. каз.при р. Суре.8538149625601Церковь православная 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
698. Сучкино, село бывшее владельческое, при речке Калдаисе, дворов 179, жителей 1130, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47950Колдаиссело53°05'45°33'N-38-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56659408101с Колдаиссело