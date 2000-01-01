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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3420Пятницкое, с. вл.при колодцах.621255868Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1044. Пятницкое (Студенец), село бывшее владельческое, дворов 19, жителей 149, церковь православная, ярмарка в храм. праздн.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Пятницкое (село)9Город Мценск
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
811181Пятницкое(Студенец)селоПятницкий—Всего: 35. Крестьянского типа: 35.728916158.78.61.1Мценск, М.-К. ж. д. : 8,6 км.п.-т. о. Мценск: 8,6 км.Шк. I-ой ст.; кр. уг.