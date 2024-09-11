деревня Большое Ефимово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Большое Ефимово

Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
1838Большое Ефимово (Житнухино), д. удел.при р. Ваге.477176573

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховская волость
293. Большая Ефимова (Жетнухино), деревня бывшая удельная, при реке Ваге, дворов 24, жителей 120, часовня, кожевенный завод
298. Ефимова Большая (Житнухина), деревня бывшая удельная, при реке Ваге, дворов 24, жителей 120, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верховская волость
3636Ефимово БольшоеТермингс. 1-еУспенскийбывшие удельные477298881

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Верховажский район
33342Большое Ефимоводеревня60°43'с.ш.41°57'в.д.P-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, Нижне-Важское сельское поселение
19616427141д Большое Ефимоводеревня

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