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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1838Большое Ефимово (Житнухино), д. удел.при р. Ваге.477176573
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
293. Большая Ефимова (Жетнухино), деревня бывшая удельная, при реке Ваге, дворов 24, жителей 120, часовня, кожевенный завод
298. Ефимова Большая (Житнухина), деревня бывшая удельная, при реке Ваге, дворов 24, жителей 120, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3636Ефимово БольшоеТермингс. 1-еУспенскийбывшие удельные477298881
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33342Большое Ефимоводеревня60°43'с.ш.41°57'в.д.P-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19616427141д Большое Ефимоводеревня