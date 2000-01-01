деревня Терволо, деревня Терволо, Староскворицкая волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Терволо

Староскворицкая волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отводе к одному месту надельной земли крестьянина дер. Тервона Староскворецкой волости Царскосельского у. Адама Толонпойка. 1911 г. // Центральный государственный исто Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4401Терволо, д. Оран. дворц. вед.при колодце.3313112337

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Староскворицкая волость
Тервона д.343 стан1414 участок10Красное Село.
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