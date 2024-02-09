деревня Коржа, деревня Коржа, Каргопольский уезд, Вологодская губерния (на 1926) — Familio

Коржа

Каргопольский уезд, Вологодская губерния (на 1926)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Хотеновская волость
8Коржа (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Коржского1932535510818066земледелиерыболовстворрека Свидь и Коржа.Часовня, хлебо-запасный магазин

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Каргопольский уезд, Хотеновская волость
Коржа123421деревняРусские246372135
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