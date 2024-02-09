деревня Софиевка (Филимонова), деревня Софиевка (Филимонова), Эрделевская волость, Елисаветградский уезд (на 1916) — Familio

Софиевка (Филимонова)

Эрделевская волость, Елисаветградский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2098Софиевка (филимонова), д. вл.при рч. Малой Виси.1009123532
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Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Эрделевская волость
деревня Софиевка 1 (сельское общество)305373126
деревня Софиевка 2 (сельское общество)235172123
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