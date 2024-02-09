деревня Малахово, деревня Малахово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Малахово

Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Малахово Архангельской вол. Тульского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 3865.
Дело о семейно-имущественном разделе гр-н села Малахова, Архангельской волости, Тульского уезда Привезенцевых. 1921–1922 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-473. О Показать все
Дело по конфликту из-за лугов между обществом гр-н села Малахова, Архангельской волости, Тульского уезда с ореховыми. 1923 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-473. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
24Малахово, сц. вл.при отвершке Покалейском.3011169716
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ясногорский район
391315Малаховодеревня54°27'с.ш.37°31'в.д.N-37-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Ясногорский муниципальный район, Ревякинское сельское поселение
70650436306д Малаховодеревня
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