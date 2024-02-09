село Кайнарий Векь, село Кайнарий Векь, Сорокский район (на 2017) — Familio

Кайнарий Векь

Сорокский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
784Кайнар-веки, с. вл.при р. Кайнар.23156536457Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Надушитская волость
543. Койнар-Веки (Койнар-Старый), село царан, при речке Койнаре, дворов 288, жителей 1253, церковь православная, школа

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Дрокиевский район, Сельсовет Кайнарий-Векь
село Кайнарий-Векь2842725

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Сорокский район
Кэинарий ВекьCăinarii Vechi
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close