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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
19Дер. Гриневщина (Кришталевка)проселкер. СожинкеМалогринев. с. о. 239988Студенецкого пр. 12030
29Фол. Малая Гриневщина(Киркоровщина)проселкер. Сожинкедв. М. Каминской, кат. 123Кричевского р.-кат. 11732
32Окол. Малая Гриневщина проселкереч. Сожинке10 владельцам мещ., из них 9 прав. и 1 кат. 104044Студенецкого прав. 11732
34Окол. Гриневщинапроселкеручье32 влад. из них 1дв. и 31 мещ. пр. 23127123Студенецкого прав. 12030