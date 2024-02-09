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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Винцуки, д., жит. 94 (58 м. 36 ж.), дес. 180, у. гор. 45 в., вол. пр. 7в,ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Бинякони 17 в.
Винцуни, д., жит. 84 (54 м. 30 ж.), дес. 27, раз. см. пред.
Винцуки, з., жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 55, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Винцуки78
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Винцуки35