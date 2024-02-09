Населенное место

Винцуки, д., жит. 94 (58 м. 36 ж.), дес. 180, у. гор. 45 в., вол. пр. 7в,ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Бинякони 17 в.

Винцуни, д., жит. 84 (54 м. 30 ж.), дес. 27, раз. см. пред.