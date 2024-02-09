деревня Ольховица, деревня Ольховица, Петропавловская волость, Кирилловский уезд (на 1913) — Familio

Ольховица

Петропавловская волость, Кирилловский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Петропавловская волость
580. Ольховица (Никифоровская), деревня бывшая удельная, дворов 19, жителей 83, волостное правление (уездный город в 75 верстах). В ¼ версты — церковь православная, 2 бог Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Петропавловская волость
51Ольховица (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Ольховицкого81019214080см.см.земледелиелесные заработкиручей Ольховка.Смежна с селом Петропавловским и д. Никифоровской.
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