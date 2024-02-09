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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
48. Балонов Селец, село бывшее владельческое, при реке Балоновке, дворов 164, жителей 1328, церковь православная, постоялый двор
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
5Село Болонов-СелецБобруйск. ш. руч. БолоновеБол.-Селец. с. об. 153493451Бол.-Селецк. пр. 4529
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Болонов Селец 232
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Болонов Селец 241