деревня Болонов Селец 2, деревня Болонов Селец 2, Быховский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Болонов Селец 2

Быховский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Глухской волости

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Глухская волость
48. Балонов Селец, село бывшее владельческое, при реке Балоновке, дворов 164, жителей 1328, церковь православная, постоялый двор

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Глухская волость
5Село Болонов-СелецБобруйск. ш. руч. БолоновеБол.-Селец. с. об. 153493451Бол.-Селецк. пр. 4529

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Быховский район, Черноборский сельсовет
д Болонов Селец 232

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Быховский район, Черноборский сельсовет
д. Болонов Селец 241
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close