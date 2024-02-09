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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Говорово, Константиновской волости, Гдовского уезда, И. Ивановым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
По прошению крестьянина д. Говорово Константиновской волости Гдовского уезда А. Моисеевой о признании ее зятя Григорьева членом ее семьи. 1899–1900 гг. // Центральный гос Показать все
О продаже гумна, принадлежащего малолетним крестьянам дер. Говорово Константиновской волости Гдовского уезда Кузьминым. 1900 г. // Центральный государственный исторически Показать все
По жалобе крестьянина д. Говорово Константиновской волости Гдовского уезда на незаконное возведение построек его братом. 1903–1904 гг. // Центральный государственный исто Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
973Говорово, д. Павл. гор. пр.при колодце.5722208690Часовня православная.Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Говорово д.595 стан3332 участок35почтовое отделение Доложск.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
197384Говороводеревня58°58'28°34'O-35-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41642436126д Говороводеревня