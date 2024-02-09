деревня Говорово, деревня Говорово, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Говорово

Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О выкупе наделов земли крестьянином д. Говорово, Константиновской волости, Гдовского уезда, И. Ивановым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
По прошению крестьянина д. Говорово Константиновской волости Гдовского уезда А. Моисеевой о признании ее зятя Григорьева членом ее семьи. 1899–1900 гг. // Центральный гос Показать все
О продаже гумна, принадлежащего малолетним крестьянам дер. Говорово Константиновской волости Гдовского уезда Кузьминым. 1900 г. // Центральный государственный исторически Показать все
По жалобе крестьянина д. Говорово Константиновской волости Гдовского уезда на незаконное возведение построек его братом. 1903–1904 гг. // Центральный государственный исто Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
973Говорово, д. Павл. гор. пр.при колодце.5722208690Часовня православная.
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Константиновская волость
Говорово д.595 стан3332 участок35почтовое отделение Доложск.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район
197384Говороводеревня58°58'28°34'O-35-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение
41642436126д Говороводеревня
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