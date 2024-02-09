деревня Займа-Соболева, деревня Займа-Соболева, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Займа-Соболева

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4433Соболева Займа, д. каз. и вл.при рч. Печегде.636123945
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ериловская волость
д. Займа-СоболеваI. Агафонковское общество39816волость 12, XI—5, XXIII—9Артюковский приход
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Пошехонский уезд, Пошехонская волость
д. Займа Соболева XI. Общество № 11смотри № 8 [Ериловской волости]
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д. Займа Соболева XXIII. Общество № 23смотри № 8 [Ериловской волости]
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
388100Займа Соболевадеревня58°34'с.ш.39°04'в.д.O-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78634436241д Займа-Соболевадеревня
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