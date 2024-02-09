деревня Головачи, деревня Головачи, Гродненский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Головачи

Гродненский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Скидельская волость
57. Головачи, деревня бывшая владельческая, дворов 26, жителей 310, церковь православная

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Скидельская волость
ГоловачиСело354542929Скидель

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Гродненский район, Скидельский сельсовет
д Головачи434

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Гродненский район, Скидельский сельсовет
д. Головачи159
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