Богатель
Луцкая волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Богатель, ф. (Длужневского), жит. 18 (8 м. 10 ж.), дес. 80, у. гор. 83 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Новодруцк 5 в.