деревня Ельняги, деревня Ельняги, Островский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Ельняги

Островский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Печанской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Опочецкий уезд
6687Ельняги, сельцо.при колодце.504037Волостное правление. Печанской волости.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Печанская волость
213. Ельняги, хутор, волостное правление (уездный город в 50 верстах). В 7 верстах — шк. В 13 верстах — церковь православная, часовня, синильня, 2 лавки. В 15 верстах — к Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Печанская волость
село Ельняги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Островский район
60362Ельнягидеревня57°07'с.ш.28°32'в.д.O-35-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Островский муниципальный район, Сельское поселение Горайская волость
58633416221д Ельнягидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close