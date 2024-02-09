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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6687Ельняги, сельцо.при колодце.504037—Волостное правление. Печанской волости.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
213. Ельняги, хутор, волостное правление (уездный город в 50 верстах). В 7 верстах — шк. В 13 верстах — церковь православная, часовня, синильня, 2 лавки. В 15 верстах — к Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ельняги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
60362Ельнягидеревня57°07'с.ш.28°32'в.д.O-35-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58633416221д Ельнягидеревня