деревня Рубеж, деревня Рубеж, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Рубеж

Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4016Рубеж, д. вл.при колодце.8433½112734
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Бровкино, Рубеж, Шишкина, Куркинская и Березинова24Елизав. Мих. Касаткина1331242

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Троицкая волость
5437РубежКуркинскоеТрифоновскийКарпович800,841515
55РубежРубежскоеТрифоновскийКасаткиной800,8235562

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Уфтюжская волость
Рубеж2007187деревняРусские276672138

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Троицкий сельсовет
Рубеж (колхоз) 5884деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: 1,6 км.Зимнее: 43,5 км. Летнее: 43,5 км.Зимнее: 96,5 км. Летнее: 96,5 км.3127

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Усть-Кубинский район
243413Рубеждеревня59°55'с.ш.39°19'в.д.O-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Усть-Кубинский муниципальный район, Троицкое сельское поселение
19648432231д Рубеждеревня
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