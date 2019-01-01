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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Свиняковской Спасской волости Тотемского уезда А. П. Угрюмова 34 рублей за выкуп 1 надела земли в деревне. 1892 г. / Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Свиняковской Спасской волости Тоемского уезда Угрюмова за выкуп одного надела земли. 1893 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело об отмене решения о восстановлении права на льготу 1-го разряда крестьянину деревни Свиняковской Спасской волости Тотемского уезда Угрюмову Н. П. 1915 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9639Свиняковская (Синяково), д. удел.при р. Кокшеньге.93½161½113141
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
9494Свиняковское (Синяковское)В.-Спасское.Спасскийбывшие удельные906245675
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Синяковская (колхоз) 2436деревняЗимнее: 9,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24,5 км. Летнее: —.Зимнее: 324 км. Летнее: —.2927
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276257Синяковскаядеревня60°39'с.ш.43°19'в.д.P-38-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642408276д Синяковскаядеревня