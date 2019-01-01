деревня Синяковская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Синяковская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Свиняковской Спасской волости Тотемского уезда А. П. Угрюмова 34 рублей за выкуп 1 надела земли в деревне. 1892 г. / Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Свиняковской Спасской волости Тоемского уезда Угрюмова за выкуп одного надела земли. 1893 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело об отмене решения о восстановлении права на льготу 1-го разряда крестьянину деревни Свиняковской Спасской волости Тотемского уезда Угрюмову Н. П. 1915 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9639Свиняковская (Синяково), д. удел.при р. Кокшеньге.93½161½113141

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Спасская волость
9494Свиняковское (Синяковское)В.-Спасское.Спасскийбывшие удельные906245675

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Верхний сельсовет
Синяковская (колхоз) 2436деревняЗимнее: 9,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24,5 км. Летнее: —.Зимнее: 324 км. Летнее: —.2927

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
276257Синяковскаядеревня60°39'с.ш.43°19'в.д.P-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Спасское сельское поселение
19642408276д Синяковскаядеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.