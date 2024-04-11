деревня Возино, Устькуломский район, Автономная область Коми (на 1930) — Familio

Возино

Устькуломский район, Автономная область Коми (на 1930)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд
10269Пырединская (Возин), д. каз.при р. Печоре.535363235170

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Савиноборская волость
Пырединская5427

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Савиноборская волость
1671. Пырединская (Возин), деревня бывшая государственная, при реке Печоре, дворов 29, жителей 120, часовня

Список населённых мест Коми области 1930 года

НазваниеТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Автономная область Коми, Устькуломский район, Савиноборский сельсовет
Возино (Пырейдино) 1124деревня9406595395165116

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