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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10269Пырединская (Возин), д. каз.при р. Печоре.535363235170
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Пырединская5427
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1671. Пырединская (Возин), деревня бывшая государственная, при реке Печоре, дворов 29, жителей 120, часовня
Список населённых мест Коми области 1930 года
Название№ТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Возино (Пырейдино) 1124деревня9406595395165116