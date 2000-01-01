слобода Золотниковская Слободка, слобода Золотниковская Слободка, Суздальский уезд, Владимирская губерния (на 1886) — Familio

Золотниковская Слободка

Суздальский уезд, Владимирская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5289Золотниковская Слободка, сл. каз.при рч. Золотоструйке.3330237077Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Кибергинская волость
564. Золотниковская Пустынская Слободка, деревня бывшая государственная, при реке Золотоструйке, дворов 31, жителей 156, лавка, 2 постоялых двора, трж. 14-го сент.
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