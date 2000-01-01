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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2980Воеводск (Воеводсвое), с. вл.при пруде.1204058165159Церковь православная 1. Молитвенный православный дом.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Старобельский уезд
С. Воеводское и хут. Суддино17Ник. Павл. Чернявский1276540
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
656. Воеводск, слобода бывшая владельческая, дворов 75, жителей 587, волостное правление (уездный город в 98 верстах), церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Воеводск
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13626Воєводськеселоцентр сільської радир-н Троїцькийсільрада Воєводська