деревня Быковская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Быковская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Об укреплении надельной земли в общую собственность за крестьянином деревни Быковской Митюковской волости Василием Спиридоновым Козлаковым с сетрой. 1909 г. // Гос. архив Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Митюковской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5202Быковская, д. вл.при колодцах.1236251818

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Митюковская волость
11БыковскаяБыковскоеИльинскийРезанова1101,5123242

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Митюновский сельсовет
Быковская 166деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 46 км. Летнее: 80 км.Зимнее: 196 км. Летнее: 230 км.1413

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273427Быковскаядеревня60°21'с.ш.40°49'в.д.P-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Ючкинское сельское поселение
19618454102д Быковскаядеревня

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