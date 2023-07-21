деревня Ниргиничи, деревня Ниргиничи, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Ниргиничи

Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2228Шаменский, Богоявленский погост, пог.при колодцах.1212334Церквей православных 2.
2233Ниргиничи (Шаменичи), д.при оз. Кунеме.13134139

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Каномская волость
464. Ниргиничи, село бывшее государственное, при речке Каномке, двор 1, жителей 6, 2 церкви православных
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