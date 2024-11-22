деревня Поганева, Мало-Архангельский уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Поганева

Мало-Архангельский уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3191Поганева, д. каз.при рч. Дроскове.43262271280Завод крахмадьный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Дросковская волость
904. Поганево, деревня бывшая государственная, дворов 92, жителей 590

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