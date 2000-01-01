деревня Новиково, Скопинский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Новиково

Скопинский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3112Новиково, д. вл. и каз.при пруде.1515249173Училище. Сельское правление.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Курбатовская волость
Г. Новикова хут. Дегтярский8211при пруде12618120345Курбатово
Скопинский уезд, Полянская волость
Роговая Новиково тож деревня8377при лощине197182153102166ПоляныВетр. мел., просорушка, отхож. и круж. промыс.
Г. Новиковой хут. при дер. Роговой8381при лощине11102166Поляны
Новикова дер. г. Трухачевой8386при балке пруде28917102166ПоляныОтхожий промысел

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