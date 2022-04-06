село Сида, Галский район (на 2016) — Familio

Сида

Галский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
სიდა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гальский район, Сидский сельсовет
село Сида2203210876

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Галский район
с. Сида210876

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