другой Ктышино, другой Ктышино, Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Ктышино

Лужский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Об отводе отрубного участка крестьянину Степану Васильеву, дер. Ктышино Городенской волости Лужского у. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2000Ктышино, д. и мыза вл.при р. Городенке.222262220
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