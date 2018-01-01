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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4395Радионовка, с. вл.при прудах Цякале, Жуковом и Московском.241794244268Церковь православная 1. Ярмарок 3.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Радионовка, м. Вергуны с 3 дер. и х.40Алексд. Базилевский1012—369
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1066. Радионовка, село бывшее владельческое, дворов 106, жителей 554, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 2 питейных дома, 2 ла Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Родионовка деревняРодионовское крестьян собственников—25126148—254432408840
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Родионовка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17800Радивонівкаселоцентр сільської радир-н Великобагачанськийсільрада Радивонівська