село Радивоновка, село Радивоновка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Радивоновка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4395Радионовка, с. вл.при прудах Цякале, Жуковом и Московском.241794244268Церковь православная 1. Ярмарок 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Радионовка, м. Вергуны с 3 дер. и х.40Алексд. Базилевский1012369

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Радионовская волость
1066. Радионовка, село бывшее владельческое, дворов 106, жителей 554, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 2 питейных дома, 2 ла Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Родионовская волость
1.0Родионовка деревняРодионовское крестьян собственников25126148254432408840

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Родионовская волость
село Родионовка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17800Радивонівкаселоцентр сільської радир-н Великобагачанськийсільрада Радивонівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close