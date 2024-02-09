деревня Старые Атаи, деревня Старые Атаи, Красночетайский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Старые Атаи

Красночетайский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1145Атаи (Шубось), д. удел.при рч. Ярандайке.284057231228
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Атаевская волость
672. Атаи (Шупось), деревня бывшая удельная, при речке Бреняшке, дворов 98, жителей 502

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Атаевская волость
65Старые Атаи (Шубусь), дер., при рч. Тарын-Сирме; н. ч.36027150387395

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Красночетайский район
120556Старые Атаидеревня55°44'с.ш.46°24'в.д.N-38-009
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