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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1145Атаи (Шубось), д. удел.при рч. Ярандайке.284057231228Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
672. Атаи (Шупось), деревня бывшая удельная, при речке Бреняшке, дворов 98, жителей 502
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
65Старые Атаи (Шубусь), дер., при рч. Тарын-Сирме; н. ч.36027150387395
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
120556Старые Атаидеревня55°44'с.ш.46°24'в.д.N-38-009