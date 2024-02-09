деревня Коренишецы, деревня Коренишецы, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Коренишецы

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Кривичская волость
Коренищицы, д., жит. 164 (82 м. 82 ж.), дес. 297, у. гор. 38 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Кривичи 8 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Кривичский поссовет
д Коренишецы16

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Кривичский сельсовет
д. Коренишецы46
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