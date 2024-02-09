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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Лист опросный о селе Солянке, Царевской волости, Астраханского уезда. Документ на двух листах, подписан старостой Ибрамовым, нач. XX века. Источник: Показать все
Опросный лист о селе Солянском Царевской волости Астраханского уезда. Астраханская губерния. Нач. XX в, нач. XX в. Источник: Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8Солянское (Солянка), с. казен.на пр. б. Волги.6½Станов. кварт.332798627Мечетей 7.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
30. Солянское, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 132, жителей 1198, 6 мечетей, 8 лавок
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
133906Солянкасело46°23'с.ш.48°01'в.д.L-39-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
12640452101с Солянкасело