село Пономарево, село Пономарево, Ярославский район, Ярославская область (на 2018) — Familio

Пономарево

Ярославский район, Ярославская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о предоставлении льгот по закону 7 февраля 1894 г. по уплате повинностей крестьянам с. Пономарево Сереновской вол. Ярославского у. 1897 г. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело об утверждении Пономаревского сельскохозяйственного общества в селе Пономареве, Сереновской волости Ярославского уезда. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области. Фо Показать все
Дело по прошению Герасима Артемьева, доверенного от крестьян с. Пономарево Сереновской волости Ярославского уезда, о взыскании денег с помещицы Яминской за пользование по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
525Пономарево, с. вл.при пруде.1022186568Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость
612. Пономарево, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 93, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
386414Пономаревосело57°42'с.ш.39°53'в.д.O-37-080
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