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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о предоставлении льгот по закону 7 февраля 1894 г. по уплате повинностей крестьянам с. Пономарево Сереновской вол. Ярославского у. 1897 г. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело об утверждении Пономаревского сельскохозяйственного общества в селе Пономареве, Сереновской волости Ярославского уезда. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области. Фо Показать все
Дело по прошению Герасима Артемьева, доверенного от крестьян с. Пономарево Сереновской волости Ярославского уезда, о взыскании денег с помещицы Яминской за пользование по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
525Пономарево, с. вл.при пруде.1022186568Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
612. Пономарево, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 93, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386414Пономаревосело57°42'с.ш.39°53'в.д.O-37-080