деревня Полянка, деревня Полянка, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Полянка

Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
853Полянки (Троицкое), с. вл.при рч. Шуранке и р Каме.18346149143Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Лаишевский уезд
Сц. Полянка67Екат. Ив. Темникова130532

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Чирповская волость
512. Полянки (Троицкое), село бывшее владельческое, при речке Шуранке, дворов 38, жителей 234, церковь православная

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Чирповская волость
с. Жданые Поселки, Чирповскойсм. с. Полянки
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с. Полянки, Чирповскойрусские404
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ПолянкаПолянкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Лаишевский район
188383Полянкадеревня55°23'49°48'N-39-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный район, Малоелгинское сельское поселение
92634440111д Полянкадеревня
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