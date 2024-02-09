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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
853Полянки (Троицкое), с. вл.при рч. Шуранке и р Каме.18346149143Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Лаишевский уезд
Сц. Полянка67Екат. Ив. Темникова130532
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
512. Полянки (Троицкое), село бывшее владельческое, при речке Шуранке, дворов 38, жителей 234, церковь православная
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Жданые Поселки, Чирповскойсм. с. ПолянкиПоказать скан
с. Полянки, Чирповскойрусские404Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ПолянкаПолянкаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188383Полянкадеревня55°23'49°48'N-39-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92634440111д Полянкадеревня