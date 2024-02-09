деревня Лубенки, деревня Лубенки, Николо-Раменская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Лубенки

Николо-Раменская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянином-собственником дер. Лубенки Николо-Раменской волости Пошехонского уезда Федором Семеновичем Больш Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5162Лубенки, д. вл.при колодце.4242121739
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Николо-Раменская волость
д. ЛубенькиVII. Корсаковское общество12397Дешинский приход
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