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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2087Аннинская (Бирля), д. вл.при рч. Бирле.4536100293295Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1314. Аннинская, деревня бывшая владельческая, при речке Бирле, дворов 124, жителей 657, ветряная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Дер. Анненская. Б. помещ. Русск. Прав.1175—1325010130338356
Х. "Анненский" его-же 1178Колодцы13250101228