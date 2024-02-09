деревня Анненки, деревня Анненки, Рязановская волость, Ставропольский уезд (на 1910) — Familio

Анненки

Рязановская волость, Ставропольский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2087Аннинская (Бирля), д. вл.при рч. Бирле.4536100293295
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Ташолская волость
1314. Аннинская, деревня бывшая владельческая, при речке Бирле, дворов 124, жителей 657, ветряная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Рязановская волость
Дер. Анненская. Б. помещ. Русск. Прав.11751325010130338356
Х. "Анненский" его-же 1178Колодцы13250101228
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