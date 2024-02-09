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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2259Поварня и Донок, дер.при рч. Бобровке.3017163428429Церковь православная 1. Волостное правление. Гвоздарный завод 1. Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
404. Поварня и Донок, деревня бывшая государственная, при речке Бобровке, дворов 164, жителей 864, церковь православная, гвозд. з., 2 лавки
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
4) д. Поварня, на р. Россохе, распл.Поваринское общество144364378Бывш. сельск. работн. казен. горных зав.Православные Русские 294
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51641Поварнядеревня56°42'с.ш.60°59'в.д.O-41-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65706000146д Поварнядеревня