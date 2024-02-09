деревня Поварня, деревня Поварня, Белоярский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Поварня

Белоярский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2259Поварня и Донок, дер.при рч. Бобровке.3017163428429Церковь православная 1. Волостное правление. Гвоздарный завод 1. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бобровская волость
404. Поварня и Донок, деревня бывшая государственная, при речке Бобровке, дворов 164, жителей 864, церковь православная, гвозд. з., 2 лавки

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бобровская волость
4) д. Поварня, на р. Россохе, распл.Поваринское общество144364378Бывш. сельск. работн. казен. горных зав.Православные Русские 294

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Белоярский район
51641Поварнядеревня56°42'с.ш.60°59'в.д.O-41-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Белоярский
65706000146д Поварнядеревня
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